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04 июня 2025, 11:28

В мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен

04 июня 2025, 11:28
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фото: freepik.com
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В мае 2025 года пограничники пресекли 62 попытки предоставления неправомерной выгоды на сумму более 1,2 млн. гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, гражданин Украины предложил военнослужащему Госпогранслужбы неправомерную выгоду в сумме 8400 долларов США за содействие в незаконном пересечении государственной границы, без законных на то оснований, его и еще одного мужчину.

"В то же время, в течение прошлого месяца было выявлено 2 случая возможного нарушения личным составом ведомства норм антикоррупционного законодательства, ответственность за которые предусмотрена статьей 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

С момента введения в стране военного положения сотрудники ГНСУ обнаружили и пресекли 1555 попыток подкупа, общая сумма которых превышает 18,8 миллионов гривен.

Напомним, пограничники Украины и Польши обсудили результаты и перспективы сотрудничества.

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