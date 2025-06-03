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Президент України підписав укази про кадрові зміни в українському війську. Стало відомо, хто займатиме важливі посади

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Президент України Зеленський зробив кадрові зміни в ЗСУ. Офіційні укази вже опубліковані. Таким чином, тепер командувачем Об'єднаних сил ЗСУ стане генерал-лейтенант Михайло Драпатий.

Раніше Драпатий через трагедію на 239-му полігоні подавав рапорт про звільнення. Після цього він мав розмову з президентом. Призначення Драпатова на нову посаду президент пояснив тим, що тепер генерал-лейтенант буде зосереджений виключно на бойових питаннях. При цьому тренуванням, підготовкою та змінами в ТЦК буде займатися вже інша людина.

Олег Апостол став новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він замінив на цій посаді Ігоря Скибюка, якого тепер призначили заступником начальника Генштабу.

Сили безпілотних систем очолить Роберт Бровді (відомий за позивним "Мадяр"). При цьому Вадима Сухаревського, який раніше займав цю посаду, призначили заступником командувача ОК "Схід".

Також стало відомо, що Олександра Білоуса звільнили з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше Михайло Драпатий, який тепер став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, подавав рапорт про звільнення з посади Командувача Сухопутних військ. Це сталось після трагедії на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули військові.