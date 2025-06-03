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Президент Украины подписал указы о кадровых изменениях в украинской армии. Стало известно, кто будет занимать важные должности

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Президент Украины Зеленский произвел кадровые изменения в ВСУ. Официальные указы уже опубликованы. Таким образом, теперь командующим Объединенными силами ВСУ станет генерал-лейтенант Михаил Драпатый.

Ранее Драпатый из-за трагедии на 239-м полигоне подавал рапорт об увольнении. После этого он разговаривал с президентом. Назначение Драпатова на новый пост президент объяснил тем, что теперь генерал-лейтенант будет сосредоточен исключительно на боевых вопросах. При этом тренировкой, подготовкой и сменами в ТЦК будет заниматься уже другой человек.

Олег Апостол стал новым командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ. Он заменил в этой должности Игоря Скибюка, которого теперь назначили заместителем начальника Генштаба.

Силы беспилотных систем возглавит Роберт Бровди (известный по позывному "Мадяру"). При этом ранее занимавший эту должность Вадима Сухаревского назначили заместителем командующего ОК "Восток".

Также стало известно, что Александр Билоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

Напомним, ранее Михаил Драпатый, который теперь стал командующим Объединенными силами ВСУ, подавал рапорт об освобождении от должности Командующего Сухопутными войсками. Это произошло после трагедии на 239 полигоне, в результате которой погибли военные.