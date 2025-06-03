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03 июня 2025, 04:30

Можно сэкономить: сколько в Украине сейчас стоит пять литров растительного масла

03 июня 2025, 04:30
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Иллюстративное фото
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В украинских сетях подсолнечное масло можно найти в объеме пяти литров. Стало известно, в каких магазинах популярный товар можно купить "оптом"

Об этом сообщает agronews.ua, передает RegioNews.

В Украине масло можно купить не только в литровых бутылках, но и пяти литровых. Журналисты проанализировали, сколько стоит такой товар в магазинах. Сэкономить можно до 275,35 гривны.

В магазинах "Фора" цена на подсолнечное масло в пяти литровых бутылках стоит около 494 гривен. В Metro цены стартуют от 333,90 гривны.

У "Сільпо" в таком объеме масло можно купить от 389 гривен, а в сети "АТБ" от 238,65 гривны. Между тем, в Novus цены стартуют от около 514 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании молодого картофеля. Средняя стоимость в мае составила 84,30 грн. При этом в апреле молодой картофель стоил примерно 42,60 гривны за килограмм. То есть, всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое.

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