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В Україні лише за місяць популярний овоч зріс у ціні вдвічі. Вартість досягла рекордних показників

Про це повідомляє Главред, передає RegioNews.

В Україні стрімко зростають ціни на молоду картоплю. Станом на кінець травма кілограм продають за 69-93 гривні. Зазначається, що ціни досягли рекордних показників.

Середня вартість становить 84,30 гривні за кілограм. При цьому у квітні молода картопля коштувала приблизно 42,60 гривні за кілограм. Тобто, лише за місяць популярний овоч зріс у ціні вдвічі.

Нагадаємо, що також подорожчали яблука. Якщо у квітні середня вартість була приблизно 46,97 гривні за кілограм, то в травні середній показник уже 52,99 гривні.