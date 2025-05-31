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31 травня 2025, 15:00

Заступник ОП Татаров намагався отримати доступ до телефонів Портнова, якого вбили в Іспанії

31 травня 2025, 15:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова

Про це пише Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Однак, іспанські правоохоронці відмовили у доступі до телефона колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича. Крім того, Іспанія все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні.

За даними ЗМІ, також іспанські правоохоронці відмовились створювати ініційовану українською стороною спільну робочу групу з розслідування вбивства Портнова.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Він входить до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". У цей список потрапляють чиновники, які причетні до порушення прав людини.

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