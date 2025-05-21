Хто такий Андрій Портнов, якого застрелили в Іспанії

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Про це повідомляє RegioNews.

Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року в місті Луганськ (зараз тимчасово окуповане Росією). Закінчив Східноукраїнський державний університет за професією – юрист. Отримав кандидата економічних наук та доктора юридичних наук. Був професором юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Портнов колишній український політик та юрист. Був народним депутатом України 5−6 скликань (2006−2007, 2007−2010). У 2005−2010 роках керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Після поразки Тимошенко на президентських виборах він перейшов у команду Віктора Януковича.

З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014-го Портнов працював керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента-віткача Віктора Януковича, а також заступником (з 24 січня 2014 першим заступником) глави адміністрації тодішнього президента України.

Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Після Революції гідності Портнов виїхав з України. У 2014−2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю. 19 травня 2019 року тимчасово повернувся в Україну. Але згодом знову її залишив.

Проти Портнова була заведена низка кримінальних справ, однак більшість із них згодом були закриті або не доведені до суду. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрила справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.

З 2021 року Портнов був під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.

Андрій Портнов був відомий як людина, яка мала величезний вплив на судову систему країни.

Останні роки Портнов вів активну юридичну й медійну діяльність, зокрема, публічно критикуючи українську владу.

Нагадаємо, Портнов був застрелений вранці 21 травня в іспанському Мадриді.