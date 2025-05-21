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21 травня 2025, 19:55

Тіло лежало на очах у дітей та батьків: у ЗМІ розповіли нові деталі вбивства Андрія Портнова в Іспанії

21 травня 2025, 19:55
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Фото з відкритих джерел
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За словами журналістів, після вбивства Андрія Портнова батьки раніше забирали дітей зі школи. Також цілий район оточили поліцейські

Про це повідомляє видання "El Mundo", передає RegioNews.

Андрія Портнова вбили біля Американської школи в Позуело-де-Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок. Зазначається, що Портнова застрелили біля дерева, коли він знаходився неподалік від свого авто.

У виданні додали, що жертва була одягнена в білу футболку, шорти та кросівки. Вбивця напав зненацька. Тіло Портнова залишилось біля воріт школи та лежало там кілька хвилин на очах у батьків та дітей.

Це друга школа в топі "найдорожчих в Іспанії". Вартість навчання там коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу. Вчителі кажуть, що діти були в безпеці, але всі перебувають в шоці, що подібне могло статися поруч з цією школою.

Після вбивства район оточили поліцейські. Журналісти розповіли, що після новини про вбивство деякі батьки прийшли до школи раніше, щоб забрати своїх дітей.

"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", - розповів журналістам один зі співробітників.

Нагадаємо, що зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача застрелили в Іспанії. Портнов також перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Зокрема, він входить до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". У цей список потрапляють чиновники, які причетні до порушення прав людини.

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