У Мадриді застрелили колишнього радника Януковича

фото: з відкритих джерел

У середу вранці, 21 травня, в іспанському Мадриді було застрелено колишнього українського політика Андрія Портнов

Про це повідомляє агентство Reuters, а також підтверджують джерела видання "Українська правда", передає RegioNews.

За інформацією агенства, інцидент стався поблизу американської школи в районі Посуело — одному з найзаможніших передмість Мадрида. Невідомий стрілець або кілька осіб відкрили вогонь по чоловікові біля воріт навчального закладу.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9:15 ранку за місцевим часом. Правоохоронці офіційно не розголошують особу загиблого, однак джерела УП підтверджують, що йдеться саме про Андрія Портнова.

Іспанська радіостанція Cadena SER зазначає, що на момент нападу чоловік вів дітей до школи. Сам Портнов, за непідтвердженими даними, останнім часом мешкав в Іспанії.

Обставини вбивства наразі розслідує іспанська поліція. Мотиви нападу поки що невідомі.

Довідка: Андрій Портнов — колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича. Після Революції Гідності він виїхавіз України.

Проти нього було відкрито низку справ, однак більшість з них було згодом закрито.

Останні роки Портнов вів активну юридичну й медійну діяльність, зокрема, публічно критикуючи українську владу.