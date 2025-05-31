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За апрель стоимость яиц в Украине изменилась примерно на 2,6%. Если сравнивать с прошлым годом – можно увидеть существенное подорожание

Об этом сообщает AgroTimes, передает RegioNews.

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2025 года яйца в Украине стали дешевле на 2,6%. То есть, в среднем цена за "десяток" составляет 59,17 гривны.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, то фиксируют подорожание на 76,9%. Ведь в апреле 2024 года десять яиц стоили в среднем 33,45 гривны.

Напомним, в Украине подешевела белокочанная капуста. Сейчас ее продают в среднем по 23-32 гривны за килограмм. Причиной называют то, что предложение стало больше, но спрос достаточно невысокий.