Смертність в Україні майже утричі перевищила народжуваність

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У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слово і діло".

Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. Як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності можна переглянути на інфографіці:

"Найвищий рівень смертності в Україні був у період з 1993 до 2009 року включно: щорічно помирали понад 700 тисяч людей. Рівень смертності вже тоді перевищував рівень народжуваності", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Одещині померла довгожителька, яка пережила Голодомор.