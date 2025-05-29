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Народний депутат Федір Веніславський розповів про перші результати повторних ВЛК для обмежено придатних до військової служби. За його словами, майже всіх визнають придатними

Про це депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав під час брифингу, передає RegioNews.

За словами Веніславського, 99% обмежено придатних після повторної ВЛК визнають придатними до військової служби. Близько 50% з них визнаються придатними для участі в бойових діях, а інші — для служби в тилу. При цьому, за словами депутата, скарг на рішення ВЛК майже немає. Тобто, зауважив він, "практично всі обмежено придатні стали придатними".

"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - вважає Федір Веніславський.

Нагадаємо, що до 5 червня 2025 року громадяни, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби, повинні повторно пройти ВЛК. За даними Єдиного державного реєстру, орієнтовно це понад 1,5 мільйона людей. Якщо не виконати вимоги закону, поліція має право доставити громадянина до найближчого ТЦК, де його відправлять на медичний огляд. Крім того, порушники можуть отримати штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.