В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
До 5 июня все ограниченно пригодные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию
Как передает RegioNews, об этом в телеграмме сообщил народный депутат Александр Федиенко.
По его словам, продление срока ВВК для ограниченно годных не предусматривается.
Тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 июня, объявят в розыск и оштрафуют на 17 000 грн.
Ранее народный депутат Федор Вениславский заявил, что 99% ограниченных годных после повторной ВВК признают пригодными к военной службе.
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