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30 мая 2025, 16:59

В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных

30 мая 2025, 16:59
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фото: иллюстративное
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До 5 июня все ограниченно пригодные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию

Как передает RegioNews, об этом в телеграмме сообщил народный депутат Александр Федиенко.

По его словам, продление срока ВВК для ограниченно годных не предусматривается.

Тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 июня, объявят в розыск и оштрафуют на 17 000 грн.

Ранее народный депутат Федор Вениславский заявил, что 99% ограниченных годных после повторной ВВК признают пригодными к военной службе.

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