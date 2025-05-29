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29 травня 2025, 07:49

Мінус 1050 окупантів — у Генштабі назвали втрати росіян за добу

29 травня 2025, 07:49
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фото: ілюстративне
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За минулу добу російські загарбники втратили в Україні 1050 військових і десятки одиниць різної техніки

Про це у четвер, 29 травня, повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, передає RegioNews

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 984940 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10864 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28386 (+31) од,
  • РСЗВ – 1397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Нагадаємо, Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині.

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