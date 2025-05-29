Мінус 1050 окупантів — у Генштабі назвали втрати росіян за добу
За минулу добу російські загарбники втратили в Україні 1050 військових і десятки одиниць різної техніки
Про це у четвер, 29 травня, повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, передає RegioNews
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 984940 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10864 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,
- артилерійських систем – 28386 (+31) од,
- РСЗВ – 1397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Нагадаємо, Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині.
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