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29 травня 2025, 15:10

Воїни ГУР показали, як нищать росіян на Харківщині

29 травня 2025, 15:10
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фото: ГУР Міноборони України
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Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України ефективно стримують штурми російської армії на Куп’янського напрямку фронту

Ексклюзивні кадри знищення окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час спроб просунутись через річку Оскіл спецпризначенці воєнної розвідки уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів БК і вісім переправ.

За даними розвідки, серед знищеної техніки загарбників ― 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки.

"Завдані московитам втрати особового складу ― 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон”, ― йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комплексну операцію здійснюють воїни підрозділів "Юнгер”, "РДК”, "Братство”, "Nobody”, "Стугна”, "Химера”, "Paragon”, "БДК”, "Сибірський Батальйон”, "Аратта”, "1514”, "Art Division”, "First Line”, "Raven Group”, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

Нагадаємо, днями бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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