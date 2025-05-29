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Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський зауважив, що Китай "блокує" для України можливість купувати дрони "Mavic". При цьому для росіян така "функція" є доступною.

За словами Зеленського, Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам. Паралельно з цим поставки до Росії продовжуються. Зокрема, на території РФ є виробничі лінії з китайськими представниками.

Слід зазначити, що "Mavic" використовується для аерофотозйомки. Однак його можна адаптувати для перенесення вибухівки. Журналісти зауважили, що дрони на війні в Україні є центральним елементом.

При цьому анонімний європейський чиновник назвав зауваження Зеленського "його власними оцінками". За словами джерела, Китай, ймовірно, скоротив поставки деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються у двигунах, і західним покупцям.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський казав про те, що Китай постачає Росії артилерію та порох. За його словами, у розвідки є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності.