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29 травня 2025, 10:39

Україна отримала 21 тисячу доз вакцини проти сказу

29 травня 2025, 10:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До Національного складу вже надійшло 20 960 доз антирабічної вакцини для профілактики сказу

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вже цього тижня розпочнеться доставка вакцин до 19 регіонів України, включаючи обласні центри контролю та профілактики хвороб.

Крім того, у березні та травні поточного року закуплено ще понад 128 тисяч доз антирабічної вакцини, які доставлятимуться до кінця 2026 року.

Як відомо, сказ – надзвичайно небезпечне вірусне захворювання, яке передається через укуси або подряпини від інфікованих тварин.

У разі укусу потрібно негайно звернутися до медзакладу для отримання необхідної допомоги, включаючи антирабічну вакцинацію.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B.

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