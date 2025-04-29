Щеплення під контролем: Донеччина забезпечена вакцинами на 100%

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На підконтрольній Україні території Донецької області є достатній запас усіх необхідних вакцин, що входять до плану імунізації населення

Про це під час брифінгу повідомили представники Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Медики розповіли, щопопри війну і складну безпекову ситуацію, Донецька область зберігає високий рівень охоплення населення плановими щепленнями, що дозволяє запобігати спалахам небезпечних інфекцій.

Так, всі відкриті медичні заклади первинної ланки мають кабінети щеплень, а до населених пунктів, де немає стаціонарних амбулаторій, виїжджають мобільні медичні бригади.

Також щеплення проводять у закладах вторинної медичної допомоги — в хірургічних та травматологічних відділеннях, де пацієнти отримують щеплення від правця або сказу у разі потреби.

Стан імунізації в області стабільний:

За 2024 рік виконано 96% календарного плану щеплень.

У пологових будинках 88% новонароджених щеплено від туберкульозу, 92% — від гепатиту B.

Дітей до року вакциновано проти правця, дифтерії й кашлюка на 97%.

У порівнянні з 2022 роком охоплення щепленнями значно зросло.

Зокрема від поліомієліту у 2024 році щеплено 92% дітей до року (проти 53% у 2022 році). Вакцинацію від правця у віці до 18 місяців пройшли 99% дітей (у 2022 — 52%).

Нагадаємо, з 24 квітня в Україні розпочався Тиждень імунізації. Мета якого — підвищення обізнаності населення про важливість щеплень.

Раніше Україна отримала 300 тисяч доз оральної поліомієлітної вакцини від ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу.

Окрім того, нещодавно в Україну надійшло 111 100 доз вакцини проти дифтерії та правця для вакцинації дітей.