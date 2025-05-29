Украина получила 21 тысячу доз вакцины против бешенства

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В Национальный состав уже поступило 20 960 доз антирабической вакцины для профилактики бешенства.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что уже на этой неделе начнется доставка вакцин в 19 регионов Украины, включая областные центры контроля и профилактики болезней.

Кроме того, в марте и мае этого года закуплено еще более 128 тысяч доз антирабической вакцины, которые будут доставляться до конца 2026 года.

Как известно, бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание, передающееся через укусы или царапины от инфицированных животных.

В случае укуса следует немедленно обратиться в медучреждение для получения необходимой помощи, включая антирабическую вакцинацию.

Напомним, что недавно Украина получила более 115 тысяч доз вакцины против гепатита B.