В Украине вдвое подорожал популярный сезонный овощ: сколько теперь платить за килограмм
В Украине всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое. Стоимость достигла рекордных показателей
Об этом сообщает Главред, передает RegioNews.
В Украине стремительно растут цены на молодой картофель. По состоянию на конец травму килограмм продают за 69-93 гривны. Отмечается, что цены добились рекордных показателей.
Средняя стоимость составляет 84,30 гривны за килограмм. При этом в апреле молодой картофель стоил примерно 42,60 гривны за килограмм. То есть, всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое.
Напомним, что также подорожали яблоки. Если в апреле средняя стоимость была около 46,97 гривны за килограмм, то в мае средний показатель уже 52,99 гривны.
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