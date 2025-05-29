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В Украине всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое. Стоимость достигла рекордных показателей

Об этом сообщает Главред, передает RegioNews.

В Украине стремительно растут цены на молодой картофель. По состоянию на конец травму килограмм продают за 69-93 гривны. Отмечается, что цены добились рекордных показателей.

Средняя стоимость составляет 84,30 гривны за килограмм. При этом в апреле молодой картофель стоил примерно 42,60 гривны за килограмм. То есть, всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое.

Напомним, что также подорожали яблоки. Если в апреле средняя стоимость была около 46,97 гривны за килограмм, то в мае средний показатель уже 52,99 гривны.