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15 травня 2025, 03:50

Український борщ подорожчав: скільки тепер коштує приготувати популярну страву

15 травня 2025, 03:50
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Експерти підрахували, скільки коштує борщ в травні 2025 року. Виявилось, що за останній місяць сталось відчутне подорожчання

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), передає RegioNews.

Експерти підрахували, що борщ подорожчав зі 195 до 232 гривень, якщо порівнювати з минулим місяцем. Пояснюється, що розраховували вартість при умові, якщо до борщу додати дві скибочки хліба, столову ложку сметани та зубчик часнику.

У розрахунок експерти брали класичний рецепт борщу на три літри з капустою, буряком, картоплею, морквою, цибулею, двома ложками томатної пасти, олією та свинячими ребрами. Крім того, до борщу часто додають спеції. Наприклад, сіль, перець і лавровий лист.

Нагадаємо, що раніше експерти говорили про подорожчання цибулі. Овоч зріс у ціні на 13% за останній тиждень. Зараз фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 гривень за кілограм.

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