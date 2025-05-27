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27 травня 2025, 08:02

Російська армія втратила майже 1000 військових за добу, – Генштаб

27 травня 2025, 08:02
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За останню добу армія РФ втратила на війні проти України 900 солдатів, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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