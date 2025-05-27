Швеція виділила 410 млн євро на оборону України: на що підуть кошти
Швеція оголосила про виділення 4,8 млрд шведських крон (понад 410 млн євро) на посилення обороноздатності України
Про це напередодні повідомив шведський уряд, передає RegioNews.
Зазначається, що ці кошти є частиною найбільшого пакета допомоги Україні, оголошеного наприкінці березня. Його загальна вартість становить $1,6 мільярда.
Серед основних напрямків підтримки:
- понад 1 млрд крон (€92 млн) – на участь у "данській моделі" закупівель зброї для України;
- понад 1 млрд крон – на придбання систем ППО та далекобійних безпілотників;
- 418 млн крон (€38 млн) – на закупівлю бронетехніки в рамках ініціативи Данії;
- 550 млн крон (€50 млн) – на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів;
- 546 млн крон – на естонську ініціативу із забезпечення боєприпасами.
Окрім того, Швеція профінансує низку міжнародних оборонних коаліцій:
- Коаліція з розмінування: 100 млн крон на обладнання для розмінування;
- Коаліція дронів: 300 млн крон на безпілотники;
- Коаліція безпеки на морі: 50 млн крон на навчання особового складу ВМС України;
- Коаліція систем безпеки та ІТ-управління: 30 млн крон на розвиток української системи управління "Дельта".
Нагадаємо, Фінляндія стала однією з країн Євросоюзу, які офіційно постачатимуть Україні важкі боєприпаси, закуплені за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
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