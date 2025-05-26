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26 травня 2025, 16:51

Українців попередили про погіршення погоди 27 травня

26 травня 2025, 16:51
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фото: freepik.com
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У вівторок, 27 травня, у більшості регіонів України очікуються помірні дощі, а в деяких регіонах навіть зливи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що погода буде хмарна з помірними дощами. У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, а вночі місцями й у Київській областях будуть значні дощі. І лише на сході та північному сході країни прогнозується без опадів.

"Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с", - зазначають синоптики.

Температуру в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях обіцяють вночі +6…+11 градусів, вдень +14…+19 градусів. На решті території - вночі +13…+18 градусів, вдень +18…+23 градусів, у східних областях та на Сумщині очікується +24…+29 градусів.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025 року.

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