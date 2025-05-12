В Україні прогнозують холодну і дощову погоду
Прохолодна чи й холодна погода триватиме в Україні
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у вівторок, 13 травня максимальна температура повітря становитиме протягом дня +14…+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише +9…+12 градусів.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+7 градусів.
"13-го травня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
У Києві завтра передбачається дощ, вночі +3…+6 градусів, вдень +12…+14 градусів.
Раніше синоптики попереджали про різке похолодання майже по всій Україні.
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