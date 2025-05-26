Украинцев предупредили об ухудшении погоды 27 мая

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Во вторник, 27 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются умеренные дожди, а в некоторых регионах даже ливни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что погода будет облачной с умеренными дождями. В Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях будут значительные дожди. И только на востоке и северо-востоке страны прогнозируется без осадков.

"Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

Температуру в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях обещают ночью +6...+11 градусов, днем +14…+19 градусов. На остальной территории – ночью +13…+18 градусов, днем +18…+23 градусов, в восточных областях и Сумской области ожидается +24…+29 градусов.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.