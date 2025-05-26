Военные моряки уничтожили 7 российских ударных БпЛА

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Сегодня ночью, 26 мая, во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили семь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован. В Азовском море вражеские корабли тоже отсутствуют.