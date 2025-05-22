ВМС Украины рассказали о ситуации с кораблями РФ
Сегодня утром, 22 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
По состоянию на 06:00 известно:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.
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