ВМС Украины рассказали о ситуации с кораблями РФ

Сегодня утром, 22 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:00 известно:

в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.