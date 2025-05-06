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06 травня 2025, 23:35

На Донеччині рсіяни знищили будинок фіналістки "Голосу країни"

06 травня 2025, 23:35
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Фото: скрін
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Фіналістка "Голосу країни" Христина Старикова розповіла, що її будинок уже знищений російськими обстрілами. За словами співачки, їй важко це коментувати, бо вона мріяла повернутися додому

Про це артистка сама розповіла в соцмережі, передає RegioNews.

У соцмережі Христина Старикова опублікувала відео, яке знайшла в пабліках. Там можна побачити зруйнований багатоповерховий дім у Мирнограді (Донеччина). Артистка написала, що відео не її, але це її дім, її двір, її дитинство. Вона написала, що не розуміє, як пережити цей біль.

Пізніше в коментарі "Суспільному" артистка розповіла, що насправді вона ще не адаптувалась до життя в Києві. Христина зізналась, що сподівалась повернутися додому.

Довідка. Христина Старикова — українська співачка, фіналістка 13-го сезону "Голос країни". Цьогоріч вона озвучила українською головну героїню в кінострічці "Білосніжка". Також 13 травня вона виступить разом з гуртом Ziferblat на сцені Євробачення, представляючи Україну.

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