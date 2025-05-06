Фото: скрін

Фіналістка "Голосу країни" Христина Старикова розповіла, що її будинок уже знищений російськими обстрілами. За словами співачки, їй важко це коментувати, бо вона мріяла повернутися додому

Про це артистка сама розповіла в соцмережі, передає RegioNews.

У соцмережі Христина Старикова опублікувала відео, яке знайшла в пабліках. Там можна побачити зруйнований багатоповерховий дім у Мирнограді (Донеччина). Артистка написала, що відео не її, але це її дім, її двір, її дитинство. Вона написала, що не розуміє, як пережити цей біль.

Пізніше в коментарі "Суспільному" артистка розповіла, що насправді вона ще не адаптувалась до життя в Києві. Христина зізналась, що сподівалась повернутися додому.

Довідка. Христина Старикова — українська співачка, фіналістка 13-го сезону "Голос країни". Цьогоріч вона озвучила українською головну героїню в кінострічці "Білосніжка". Також 13 травня вона виступить разом з гуртом Ziferblat на сцені Євробачення, представляючи Україну.