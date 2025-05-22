Зенитчики сбили на Юге вражеский дрон-разведчик: видео
На днях Силы обороны уничтожили на Юге Украины российский дрон-разведчик
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
"Защитники неба 38-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника постоянно на защите Украины", - подчеркнули в Силах обороны.
Напомним, в ночь на 21 мая армия РФ запустила по Украине 76 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов Силы ПВО обезвредили 63 вражеских БпЛА.
На Кировоградщине уничтожили неразорванную боевую часть вражеского беспилотникаВсе новости »
21 мая 2025, 17:16ВСУ атаковали важный завод РФ, снабжающий продукцию для производства самолетов и ракет
21 мая 2025, 13:05За сутки Силы обороны ликвидировали около 1000 россиян, — Генштаб
21 мая 2025, 12:00
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Война изменила мировоззрение: фронтмен группы "Друга ріка" Харчишин рассказал, кем служит в армии его старший сын
22 мая 2025, 03:40МастерШеф еще будет: Эктор Хименес-Браво объяснил, как будет устроена его военная служба
22 мая 2025, 02:40В Винницкой области мужчина перелезал через забор и натолкнулся на острый прут
22 мая 2025, 02:15Из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – предшественницу GoPro
22 мая 2025, 01:13В Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина
22 мая 2025, 00:35На Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения
22 мая 2025, 00:18В Украине подорожали ягоды: какие причины
21 мая 2025, 23:55Ворвались в дом и начали избивать: на Хмельнитчине судили мужчину и женщину, которые пытали пенсионерку
21 мая 2025, 23:05На Волыни военного обворовали супругов аферистов прямо из СИЗО
21 мая 2025, 21:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина