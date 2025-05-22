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22 мая 2025, 03:10

Зенитчики сбили на Юге вражеский дрон-разведчик: видео

22 мая 2025, 03:10
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скриншот с видео
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На днях Силы обороны уничтожили на Юге Украины российский дрон-разведчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

"Защитники неба 38-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника постоянно на защите Украины", - подчеркнули в Силах обороны.

Напомним, в ночь на 21 мая армия РФ запустила по Украине 76 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов Силы ПВО обезвредили 63 вражеских БпЛА.

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