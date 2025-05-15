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В Україні за рік значно зросли в ціні алкоголь і сигарети. В середньому одна пачка сигарет тепер коштуватиме на 20-30% більше, аніж у 2024 році

Про це повідомляється на порталі Державної служби статистики, передає RegioNews.

Якщо порівнювати з минулим роком, то станом на квітень 2025 року ціни на алкоголь значно зросли. Горілка подорожчала на 2,2% до 118,4 гривні за пляшку 0,5 літра, а столові вина українських марок — на 7,8% до 118,6 гривні за пляшку 0,7 літра. Пиво також зросло у ціні на 11,3% до 35,5 гривень за пляшку 0,5 літра.

Що стосується сигарет, то сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 32,3% до 102,4 гривні за пачку. При цьому сигарети медімумкласу подорожчали на 29,6% до 111,3 гривні за пачку. Крім того, сигарети преміумкласу зросли в ціні на 27,3% до 131,3 гривні за пачку.

Нагадаємо, в травні зафіксували подорожчання продуктів першої необхідності. Зокрема, подорожчав житньо-пшеничний хліб: його вартість зросла до 37,08 гривні за кілограм.