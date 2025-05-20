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В Україні почали продавати нову зубну пасту. Її особливість в тому, що на смак та запах вона нагадує борщ

Про це пише "Шотам", передає RegioNews.

Бренд зубної пасти Splash запустив виробництво лінійки зі смаком борщу. Цей товар уже продається в Україні. Представники бренду пояснили, що вирішили створити смак, який буде близький жителям України.

Зазначається, що ця паста нагадує борщ лише за смаком та ароматом. Цей продукт бренд називає міксом культурного коду та самоіронії.

Нагадаємо, що той борщ, який можна їсти, в Україні став дорожче. Як підрахували фахівці, за місяць борщ подорожчав зі 195 до 232 гривень. Рахували приблизну вартість за стандартним рецептом.