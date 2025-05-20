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В Украине стали продавать новую зубную пасту. Ее особенность в том, что по вкусу и запаху она напоминает борщ

Об этом пишет "Шотам", передает RegioNews.

Бренд зубной пасты Splash запустил производство линейки со вкусом борща. Этот товар уже продается в Украине. Представители бренда объяснили, что решили создать вкус, который будет близок жителям Украины.

Отмечается, что эта паста напоминает борщ только по вкусу и аромату. Этот продукт бренд называет миксом культурного кода и самоиронии.

Напомним, что борщ, который можно есть, в Украине стал дороже. Как подсчитали специалисты, за месяц борщ подорожал со 195 до 232 гривен. Считали приблизительную стоимость по стандартному рецепту.