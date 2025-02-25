Ілюстративне фото

У Варшаві жінка побачила, на її думку, людину, яка не рухається і не дихає. Вона викликала медиків. Проте в результаті все виявилось не так, як їй здалось на перший погляд

Про це повідомляє The Warsaw, передає RegioNews.

У Варшаві жінка побачила бездиханну фігуру, яка лежала на лавці. Вона хвилювалась і тому викликала екстрені служби. Приїхали і поліція, і "швидка допомога". Проте виявилося, що це не людина, а пам'ятник "Бездомному Ісусу".

Рятувальники на жінку за таку помилку не образились. Навпаки, її похвалили за небайдужість. Хоча вона й не почала робити серцево-легеневу реанімацію. Тому рятувальники вважають, що ця ситуація вказала на необхідність навчання першої допомоги.

Довідка. Цей пам'ятник знаходиться біля монастиря Костелу ордену Капуцинів. Скульптура була відкрила 2021 року. З бронзи зробили фігуру, яка загорнута в плащ, з-під якого визирають стопи зі слідами від ран.

Пам'ятник "Бездомному Ісусу" поставили там не просто так. Річ у тім, що в цьому монастирі роздають їжу безхатченкам. За задумом, скульптура повинна спонукати до роздумів про те, щоб допомогти нужденним.

Оригінал скульптури виконав канадець Тімоті Шмальц. Копії існують не тільки в Польщі, але й у Ватикані, Вашингтоні, Сингапурі та інших містах та країнах світу.