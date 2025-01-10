Сушив штани у газовій духовці: в Ужгороді чоловік ледь не згорів у своїй квартирі
Пожежа сталася вночі 8 січня в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Оноківській в Ужгороді. Чоловіка врятували сусіди
Про це інформує пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Курйозний випадок стався цієї ночі. Господар однієї з квартир вирішив висушити свої штани... у газовій духовці та спокійно пішов відпочивати. Результат такого "ноу-хау" не забарився: сталося загоряння й сильне задимлення", – йдеться в повідомленні.
На щастя, сусіди відчули запах диму та допомогли власнику приборкати пожежу.
Надзвичайники зазначили, що здивований власник так і не усвідомив серйозності ситуації: він міг отруїтися токсичним димом.
Рятувальники закликають громадян сушити одяг на батареях або сушарках, а газову духовку використовувати виключно за призначенням – для приготування їжі.
Нагадаємо, 7 січня в селі Весела Федорівка Нікопольського району Дніпропетровщини жінка згоріла живцем у власному будинку.