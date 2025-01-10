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10 січня 2025, 01:45

Сушив штани у газовій духовці: в Ужгороді чоловік ледь не згорів у своїй квартирі

10 січня 2025, 01:45
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фото: ДСНС України у Закарпатській області
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Пожежа сталася вночі 8 січня в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Оноківській в Ужгороді. Чоловіка врятували сусіди

Про це інформує пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Курйозний випадок стався цієї ночі. Господар однієї з квартир вирішив висушити свої штани... у газовій духовці та спокійно пішов відпочивати. Результат такого "ноу-хау" не забарився: сталося загоряння й сильне задимлення", – йдеться в повідомленні.

На щастя, сусіди відчули запах диму та допомогли власнику приборкати пожежу.

Надзвичайники зазначили, що здивований власник так і не усвідомив серйозності ситуації: він міг отруїтися токсичним димом.

Рятувальники закликають громадян сушити одяг на батареях або сушарках, а газову духовку використовувати виключно за призначенням – для приготування їжі.

Нагадаємо, 7 січня в селі Весела Федорівка Нікопольського району Дніпропетровщини жінка згоріла живцем у власному будинку.

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