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08 квітня 2025, 03:40

Колишнього прем'єра Британії Джонсона вкусив страус: його дружина показала відео

08 квітня 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Дружина колишнього британського прем'єра Джонсона показала кумедне відео зі своїм чоловіком. У кадрі можна побачити, як страус суне голову у вікно авто та атакує Джонсона

Про це повідомляє The Sun, передає RegioNews.

На колишнього прем'єр-міністра Великобританії напав страус. Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережу опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: "Надто смішно, щоб не поділитися".

У кадрі можна побачити, як страус поступово наближається до авто Бориса Джонсона. Згодом політик називає птаха "дуже неслухняним". Страус, судячи з усього, образився: він зазирнув у вікно і раптово клюнув Джонсона. Політик відреагував емоційно, викрикнувши "Боже, чорт забирай".

Довідка. Борис Джонсон обіймав посаду прем'єра Великобританії з 2019 по 2022 рік. Він підтримав Україну у війні проти РФ. Зараз він продовжує підтримувати нашу країну. Також він є почесним громадянином Одеси та Києва.

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