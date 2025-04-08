Фото: YouTube

Дружина колишнього британського прем'єра Джонсона показала кумедне відео зі своїм чоловіком. У кадрі можна побачити, як страус суне голову у вікно авто та атакує Джонсона

Про це повідомляє The Sun, передає RegioNews.

На колишнього прем'єр-міністра Великобританії напав страус. Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережу опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: "Надто смішно, щоб не поділитися".

У кадрі можна побачити, як страус поступово наближається до авто Бориса Джонсона. Згодом політик називає птаха "дуже неслухняним". Страус, судячи з усього, образився: він зазирнув у вікно і раптово клюнув Джонсона. Політик відреагував емоційно, викрикнувши "Боже, чорт забирай".

Boris Johnson BITTEN by ostrich at safari park pic.twitter.com/JpmQGanhvM — The Sun (@TheSun) April 7, 2025

Довідка. Борис Джонсон обіймав посаду прем'єра Великобританії з 2019 по 2022 рік. Він підтримав Україну у війні проти РФ. Зараз він продовжує підтримувати нашу країну. Також він є почесним громадянином Одеси та Києва.