Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинув водій, пасажир у лікарні
18 травня на автодорозі в селі Куровечка, що у Війтовецькій територіальній громаді Хмельницької області, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, 27-річний водій автомобіля Audi, житель села Соломна, втратив керування та врізався у металевий відбійник. Від отриманих травм водій загинув на місці події.
34-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження .
Обставини трагедії з'ясовуються.
Нагадаємо, в Луцьку 18 травня на вулиці В'ячеслава Чорновола сталася дорожньо-транспортна пригода — під колесами автомобіля постраждав підліток.
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