Поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жительку Одеси і втік до столиці

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Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника, який пограбував одеситку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася в місті Одеса. Зловмисник схопив жінку і наказав віддати гаманець. Заволодівши готівкою в сумі 3500 гривень та чотирма банківськими картками, які знаходилися в гаманці потерпілої, чоловік втік.

58-річна одеситка звернулася до поліції, співробітники якої оперативно викрили правопорушника. Ним виявився судимий за крадіжки, грабежі та розбої 40-річний чоловік, який нещодавно приїхав до Одеси.

Після скоєння злочину грабіжник поїхав до Києва, де його і затримали. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік через давні образи на брата підпалив його авто.