Генштаб отреагировал на заявление комбата, обвинившего командование в "дебильных задачах" на Курщине

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Генштаб создал рабочую группу для изучения обстоятельств, которые назвал комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что созданная рабочая группа всестороннего изучит обстоятельства, изложенные в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина в социальных сетях.

"Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке", – говорится в сообщении.

В Генштабе также заверили, что по результатам проверки "будут приняты решения".

Напомним, Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт с просьбой отстранить его от должности. Военный обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданных потерях личного состава на Курщине.

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