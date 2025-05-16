Військові моряки знищили російський "шахед"
Сьогодні вночі, 16 травня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили на Півдні України ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 16 травня під час відбиття чергової російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16. Пілот успішно катапультувався.
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