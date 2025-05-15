У ВМС розповіли про ситуацію з російськими кораблями у морях
У Чорному та Азовському морі станом на ранок четверга, 15 травня, ворожі кораблі відсутні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, в Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму.
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