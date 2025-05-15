Під Куп’янськом прикордонники полонили росіян, які прикинулися бійцями ЗСУ

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку воїни бригади "Помста" захопили в полон двох російських військових, які намагалися прикинутися українськими бійцями

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Окупантів полонили гранатометники "Помсти".

"На них були нарукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку — колишні ув'язнені, нині бійці підрозділу "шторм-z", — йдеться у повідомленні.

Які завдання виконували російські військові, як прикордонники вирахували та затримали окупантів — дізнавайтесь у відео.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом Харківської області.