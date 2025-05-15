В ВМС рассказали о ситуации с российскими кораблями в морях

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В Черном и Азовском море по состоянию на утро четверга, 15 мая, вражеские корабли отсутствуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.