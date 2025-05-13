В Україні знову почала дорожчати цибуля. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна зросла на 26%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

На українському ринку почала зростати вартість цибулі. Експерти пояснюють це тим, що є скорочення пропозиції, коли торгівельна активність прискорилась.

Сьогодні фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 гривень за кілограм. В середньому це на 13% більше, аніж наприкінці минулого тижня. Водночас фермери зізнаються, що суттєво збільшити ціни не виходить, бо покупці все частіше скаржаться на якість овочів.

Якщо порівнювати з вартістю цибулі в травні минулого року з цінами сьогодні, то це подорожчання в середньому на 26%.

Нагадаємо, раніше експерти казали про подорожчання молодої картоплі. Вітчизняні овочі продають за 90-140 гривень за кілограм, коли імпортні — втричі дешевше. Фахівці це пояснюють особливостями вирощування продукції та сезонністю пропозиції.