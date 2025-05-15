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Эксперты подсчитали, сколько стоит борщ в мае 2025 года. Оказалось, что за последний месяц произошло ощутимое подорожание

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), передает RegioNews.

Эксперты подсчитали, что борщ подорожал со 195 до 232 гривен, если сравнивать с прошлым месяцем. Объясняется, что рассчитывали стоимость при условии, если к борщу добавить два ломтика хлеба, столовую ложку сметаны и зубчик чеснока.

В расчет эксперты брали классический рецепт борща на три литра с капустой, свеклой, картофелем, морковью, луком, двумя ложками томатной пасты, растительным маслом и свиными ребрами. Кроме того, к борщу часто добавляют специи. К примеру, соль, перец и лавровый лист.

Напомним, что ранее эксперты говорили о подорожании лука. Овощ вырос в цене на 13% за последнюю неделю. Сейчас фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 гривен за килограмм.