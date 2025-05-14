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Россияне распространяют новый фейк об украинской армии. На этот раз они сняли видео о "расправе" над продавщицей

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В соцсетях распространяют видео, где якобы украинские военные расправились с продавщицей. Россияне пишут, что украинские военные купили алкоголь, умерли от отравления, а их собратья — казнили и похоронили продавщицу. Однако видео очень сомнительно.

Во-первых, нет данных об источнике, времени и месте происшествия. Кроме того, лица в кадре не имеют четких опознавательных знаков, что делает невозможным идентификацию их принадлежности к ВСУ.

Пропагандисты говорят о казни, но на видео нет звуков стрельбы и видимых следов крови. Это все показывает, что это видео — постановка. Эксперты заметили, что россияне часто используют такой прием для создания провокационного контента.

Напомним, ранее россияне распространили видеофейк, где якобы ТЦК опускают женщину в колодец. По версии пропагандистов, так ее наказали, потому что она защищала своего мужа.