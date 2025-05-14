13:35  14 мая
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
13:05  14 мая
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
12:39  14 мая
В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 17:25

Закопали продавщицу за плохой алкоголь: россияне распространяют бессмысленный фейк о ВСУ

14 мая 2025, 17:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Россияне распространяют новый фейк об украинской армии. На этот раз они сняли видео о "расправе" над продавщицей

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В соцсетях распространяют видео, где якобы украинские военные расправились с продавщицей. Россияне пишут, что украинские военные купили алкоголь, умерли от отравления, а их собратья — казнили и похоронили продавщицу. Однако видео очень сомнительно.

Во-первых, нет данных об источнике, времени и месте происшествия. Кроме того, лица в кадре не имеют четких опознавательных знаков, что делает невозможным идентификацию их принадлежности к ВСУ.

Пропагандисты говорят о казни, но на видео нет звуков стрельбы и видимых следов крови. Это все показывает, что это видео — постановка. Эксперты заметили, что россияне часто используют такой прием для создания провокационного контента.

Напомним, ранее россияне распространили видеофейк, где якобы ТЦК опускают женщину в колодец. По версии пропагандистов, так ее наказали, потому что она защищала своего мужа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фейк
Фейковая рассылка от имени "Украинской правды": редакцию могли сломать
09 мая 2025, 13:02
Выплаты "детям войны": украинцев предупреждают о фейке
14 марта 2025, 10:34
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове расследуют как "хулиганство"
14 мая 2025, 17:44
В Днепропетровской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми
14 мая 2025, 16:59
"Задушить экономику РФ": Франция и США готовят убийственные санкции против Москвы
14 мая 2025, 16:30
Оккупанты ударили по Сумам, есть погибший и пострадавшие
14 мая 2025, 15:59
Социологи заявили о росте рейтинга Зеленского
14 мая 2025, 15:49
Смертельное ДТП в Киевской области: 76-летний водитель погиб
14 мая 2025, 15:35
Нанес более 10 ударов: в Ровно мужчина убил отца во время конфликта
14 мая 2025, 15:22
Во Львове презентовали фотопроект Хроники "Шквала": 10 лет несокрушимости
14 мая 2025, 15:12
Трое жителей Одесщины сядут в тюрьму за незаконное обращение с оружием и боеприпасами
14 мая 2025, 14:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »