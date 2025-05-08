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У соцмережах стали поширювати новий фейк про ТЦК та жінку, яка захищала чоловіка. Це виявилась постановка російської пропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У Telegram-каналах стали поширювати відео, на якому нібито двоє працівників ТЦК опускають жінку в колодязь. За "легендою" вона нібито захищала свого чоловіка. Проте насправді це постановочне відео російської пропаганди.

"На це вказує російський акцент у дійових осіб, відсутність будь-яких елементів ідентифікації, зокрема шевронів. Крім того, зйомку здійснено так, щоб неможливо було визначити місце подій. ru-пропагандисти вже не вперше поширюють подібні постановочні ролики з метою дискредитації мобілізаційного процесу", - пояснили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше в мережі поширювали інформацію про нібито теракт в Харкові, в якому загинув відомий проєктувальник безпілотників. Проте згодом у Міністерстві оборони спростували цей фейк і нагадали, що росіяни таким чином ведуть проти нас інформаційну війну.