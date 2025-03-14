Виплати "дітям війни": українців попереджають про фейк
В Україні знову активізувалися шахраї. Вони розповсюджують неправдиву інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу "дитини війни" задля отримання допомоги
Про це повідомили в Міністерстві соціально політики, передає RegioNews.
"Дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримати доступ до ваших особистих даних", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві закликали не переходити за такими посиланнями і не поширювати інформацію з неофіційних джерел.
Що потрібно знати про статус "дитина війни"
Статус дитини війни все ж існує, але називається по-іншому – "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів". Про це йдеться в постанові Кабміну №268.
Відповідно до закону, отримати такий статус можуть діти, які під час війни або через військові дії:
- зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;
- зазнали сексуального насильства;
- були незаконно депортовані або викрадені з України;
- були залучені до військових дій;
- утримувалися в полоні;
- зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.
Зазначимо, виплати дітям війни зараз не передбачені жодним нормативним актом.
Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".