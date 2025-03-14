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14 березня 2025, 10:34

Виплати "дітям війни": українців попереджають про фейк

14 березня 2025, 10:34
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фото: з відкритих джерел
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В Україні знову активізувалися шахраї. Вони розповсюджують неправдиву інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу "дитини війни" задля отримання допомоги

Про це повідомили в Міністерстві соціально політики, передає RegioNews.

"Дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримати доступ до ваших особистих даних", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві закликали не переходити за такими посиланнями і не поширювати інформацію з неофіційних джерел.

Що потрібно знати про статус "дитина війни"

Статус дитини війни все ж існує, але називається по-іншому – "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів". Про це йдеться в постанові Кабміну №268.

Відповідно до закону, отримати такий статус можуть діти, які під час війни або через військові дії:

  • зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;
  • зазнали сексуального насильства;
  • були незаконно депортовані або викрадені з України;
  • були залучені до військових дій;
  • утримувалися в полоні;
  • зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Зазначимо, виплати дітям війни зараз не передбачені жодним нормативним актом.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".

фейк шахраї Мінсоцполітики статус діти війни шахрайство
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