Виплати "дітям війни": українців попереджають про фейк

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В Україні знову активізувалися шахраї. Вони розповсюджують неправдиву інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу "дитини війни" задля отримання допомоги

Про це повідомили в Міністерстві соціально політики, передає RegioNews.

"Дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримати доступ до ваших особистих даних", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві закликали не переходити за такими посиланнями і не поширювати інформацію з неофіційних джерел.

Що потрібно знати про статус "дитина війни"

Статус дитини війни все ж існує, але називається по-іншому – "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів". Про це йдеться в постанові Кабміну №268.

Відповідно до закону, отримати такий статус можуть діти, які під час війни або через військові дії:

зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;

зазнали сексуального насильства;

були незаконно депортовані або викрадені з України;

були залучені до військових дій;

утримувалися в полоні;

зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Зазначимо, виплати дітям війни зараз не передбачені жодним нормативним актом.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".