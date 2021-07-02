Справу за обвинуваченням Гладковського у завданні збитків державі на понад 17 млн грн направили до ВАКС

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Прокурори САП направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, екс-заступника міністра оборони у завданні збитків державі на 17,4 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Як вже повідомлялося, під час досудового розслідування встановлено, що екс-чиновник РНБО використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він і його близькі особи мають частку власності, а саме - "Богдан Моторс", - йдеться в повідомленні.

Чиновник забезпечив закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс".

Встановлено також, що заступник міністра оборони і директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони організували закупівлю в рамках держоборонного замовлення вантажних автомобілів.

Крім того, з'ясувалося, що договір між Міністерством оборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Однак ціна за товари була збільшена, і відповідальні за проведення закупівлі посадові особи департаменту Міноборони її погодили, попередньо погодивши це питання із заступником міністра оборони.

Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,4 млн грн.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, - повідомили в САП.

Зазначається, що з червня 2020 р. тривало ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт складений за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ.

Як повідомлялося, рік тому, 3 червня 2020-го повідомлялося. що САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського. Його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.

Нагадаємо, 27 серпня 2019-го року НАБУ порушило справу проти колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. 17 жовтня Гладковського затримали детективи НАБУ. Наступного дня йому оголосили підозру у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.