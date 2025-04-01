Ліворуч – Леонід Фельдштейн, праворуч – Ігор Фельдштейн. Ілюстративне фото: dumka.media

Відомий харківський бізнесмен Ігор Фельдштейн уже більш ніж півтора року мешкає в Іспанії, отримавши там посвідку на проживання

За кордон підприємець виїхав через систему "Шлях" як волонтер, однак досі в Україну так і не повернувся, повідомляє місцеве видання "Думка".

За інформацією видання, в Іспанії Фельдштейн придбав низку солідних активів – мова йде щонайменше про віллу, яхту та преміальний автомобіль Bentley Continental, який обійшовся йому майже в 195 тис. євро. Видання публікує фото та відео, які опинилися в розпорядженні редакції та на яких "засвітилися" згадані автівка та яхта.

Фото: телеграм-канал "Думка. Новини Харкова"

На світлинах фігурує також і син бізнесмена – Леонід Фельдштейн. Разом обидва чоловіки роз'їжджають на "Бентлі" вулицями одного з іспанських міст, обідають та вечеряють в елітних ресторанах, а також відпочивають на яхті з алкоголем та сигарами.

Фото: телеграм-канал "Думка. Новини Харкова"

Фельдштейн-молодший, як стверджується, попри свій військовозобов'язаний вік досить часто їздить до батька в гості. В березні 2022 року, якраз на початку повномасштабної війни, він отримав медичну довідку про інвалідність, завдяки якій його визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку, що дає змогу без проблем виїжджати за кордон.

Фото: dumka.media

Видання зазначає, що відповідний документ Леоніду Фельдштейну підписав тодішній начальник Ужгородського районного ТЦК та СП Ігор Тищук, якому в 2024 році СБУ висунула підозру в отриманні низки хабарів – по $4 тис. за відстрочку від мобілізації за одного військовозобов'язаного.

Довго затримуватися в Іспанії Ігор Фельдштейн не планує. Після закінчення війни, пише "Думка", він має повернутися в Україну, щоб будувати політичну кар'єру. Батько та син, як зазначається, вже навіть знайшли для цього політичну силу – Фельдштейн-старший розраховує на наступних парламентських виборах балотуватися в народні депутати від партії "Батьківщина". Обидва Фельдштейни зараз активно піарять свій маловідомий благодійний фонд "ЛЮБО МИР", від якого роздають продуктові набори саме з символікою цієї партії.

Ліворуч – Леонід Фельдштейн. Скріншот: dumka.media

Для Ігоря Фельдштейна це буде не перший політичний досвід. Раніше, 2020 року, він безуспішно балотувався до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" (партії покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса), набравши всього 254 голоси.